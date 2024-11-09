Экс-адмирал Ставридис: внутри НАТО возникает напряженность из-за победы Трампа

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и адмирал в отставке Джеймс Ставридис предупредил о "внутренней напряженности" внутри Североатлантического альянса из-за возвращения Дональда Трампа, который неоднократно делал резкие замечания в адрес военного блока.
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