В Севастополе почти половина пляжей не допущена к эксплуатации

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю, на сегодняшний день из 30 мест отдыха у воды, утвержденных постановлением правительства города, Центром Государственной инспекцией по маломерным судам (ГИМС) к эксплуатации допущены 16.