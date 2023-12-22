Собянин: Уровень освещенности в Москве вырос вдвое

В 2023 году подключили к общим сетям или обеспечили дополнительной мощностью свыше 1, 3 тыс. объектов Свой профессиональный праздник отмечают энергетики, их с профессиональным праздником поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.
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