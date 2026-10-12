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Армия РФ поразила логистический центр "Новая почта", где хранились грузы ВСУ

Армия РФ поразила логистический центр "Новая почта", где хранились грузы ВСУ

РИА Новости/Сергей Бобылев Армия России продолжает наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и сухогрузам, которые используются украинскими боевиками.

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