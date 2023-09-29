Как западные страны прячут свою звериную сущность Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал канадских парламентариев, аплодировавших Зеленскому и недобитому украинскому нацисту Ярославу Гуньке, канадскими животными.
Гнусные тихони: за нацизм и против России
Комментарии
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Александр Рожков
Разоблачил он их! Вскрыл их подлую сущность! Слава Богу, что есть у нас такие руководители, которые открывают нам глаза на происходящее в мире! Без них, мы бы были слепыми котятами.
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