В США предложили запретить Пентагону закупать средства индивидуальной защиты у Китая

Член палаты представителей США Роберт Уиттман представил на рассмотрение конгресса законопроект, который запрещает министру обороны страны санкционировать закупку средств индивидуальной защиты у ряда государств, «не являющихся союзниками» Штатов.
Член палаты представителей США Роберт Уиттман представил на рассмотрение конгресса законопроект, который запрещает министру обороны страны санкционировать закупку средств индивидуальной защиты у ряда государств, «не являющихся союзниками» Штатов.
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