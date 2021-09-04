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В США предложили запретить Пентагону закупать средства индивидуальной защиты у Китая

В США предложили запретить Пентагону закупать средства индивидуальной защиты у Китая

Член палаты представителей США Роберт Уиттман представил на рассмотрение конгресса законопроект, который запрещает министру обороны страны санкционировать закупку средств индивидуальной защиты у ряда государств, «не являющихся союзниками» Штатов.

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