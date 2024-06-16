Блок питания Cooler Master Fanless X Silent Edge мощностью 850 Вт в комплекте с игровым монито...

Блок питания Cooler Master Fanless X Silent Edge мощностью 850 Вт в комплекте с игровым монитором предлагается за $400Cooler Master Fanless X Silent Edge 850 Вт 80 Plus Platinum – не самый мощный, компания также производит блок мощностью 1100 Вт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)