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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанский митрополит Марк рассказал, стоит ли подавать милостыню на улице

Рязанский митрополит Марк рассказал, стоит ли подавать милостыню на улице

Тему милостыни митрополит Рязанский и Михайловский Марк затронул в рамках прямого эфира на радио. Владыка подчеркнул, что подаяние должно быть не формальным действием, а действительно желанием сделать доброе дело.

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