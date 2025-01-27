Рязанский митрополит Марк рассказал, стоит ли подавать милостыню на улице

Тему милостыни митрополит Рязанский и Михайловский Марк затронул в рамках прямого эфира на радио. Владыка подчеркнул, что подаяние должно быть не формальным действием, а действительно желанием сделать доброе дело.
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