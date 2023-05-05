Слово и дело

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Дмитрий Дибров нашел новый проект после ухода с шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Дмитрий Дибров нашел новый проект после ухода с шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Телеведущий и журналист Дмитрий Дибров нашел новую работу после неожиданного увольнения из шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале.

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