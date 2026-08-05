«Беспрецедентные меры безопасности»: Памфилова рассказала о подготовке к выборам

Избирательная система России полностью готова к проведению предстоящих выборов. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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