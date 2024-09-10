Московские аэропорты закрыты после массовой атаки дронов

Московские аэропорты столкнулись с масштабными задержками рейсов из-за ночных атак беспилотников. Ситуация затронула все крупные воздушные гавани столицы, вызвав перенаправление рейсов и нарушение графика полетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии