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Изучая опыт СВО

Изучая опыт СВО

Китайцы на учения отрабатывают борьбу с FPV-дронами.Западная пресса набрасывает, что китайские военные специалисты бывают в зоне СВО и изучают информацию о методах современной войны.

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