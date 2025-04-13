Китайцы на учения отрабатывают борьбу с FPV-дронами.Западная пресса набрасывает, что китайские военные специалисты бывают в зоне СВО и изучают информацию о методах современной войны.
Изучая опыт СВО
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Китайцы на учения отрабатывают борьбу с FPV-дронами.Западная пресса набрасывает, что китайские военные специалисты бывают в зоне СВО и изучают информацию о методах современной войны.
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