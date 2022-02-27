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ВЬЕШТИЦА: Жаль, что финал Лиги чемпионов отобрали у Петербурга, простые болельщики ни в чем не виноваты

ВЬЕШТИЦА: Жаль, что финал Лиги чемпионов отобрали у Петербурга, простые болельщики ни в чем не виноваты

«Жалко, что финал Лиги чемпионов не пройдет в Петербурге, - поделился экс-защитник «Зенита» Милан Вьештица.

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