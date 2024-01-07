Автобус с туристами сломался на нижегородской трассе в Рождество

В Рождественскую ночь в Богородском районе Нижегородской области сломался междугородний автобус с пассажирами, сообщило МИД России в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии