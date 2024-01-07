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Автобус с туристами сломался на нижегородской трассе в Рождество

Автобус с туристами сломался на нижегородской трассе в Рождество

В Рождественскую ночь в Богородском районе Нижегородской области сломался междугородний автобус с пассажирами, сообщило МИД России в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

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