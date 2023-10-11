Шойгу провёл совещание по наращиванию возможностей военно-транспортной авиации

Об этом сообщает Министерство обороны России.Отмечается, что Шойгу провёл совещание с руководством ОАК и профильных центральных органов военного управления, в ходе которого были рассмотрены состояние и перспективы развития военно-транспортной авиации.
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