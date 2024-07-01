Будут действовать и в III квартале: страны ОПЕК+ продлили добровольное сокращение добычи нефти Татьяна АрестоваВ рамках стратегии по стабилизации мирового рынка нефти несколько членов ОПЕК+ объявили о продлении на III квартал добровольного сокращения добычи в 2,2 млн баррелей в сутки.