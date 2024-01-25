Дайджест дня: марка Century, Веста без подушек и другие события индустрии

Дайджест дня: марка Century, Веста без подушек и другие события индустрииКроссовер Toyota Century был представлен еще в прошлом сентябре и стал сенсацией, ведь прежде гордое имя Century носили исключительно представительские седаны.
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