Воспитанникии Николая Барнакова в числе пбедителей и призёров открытого первенства МКОУ ДО "Новоаннинской ДЮСШ по боксу.
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Воспитанникии Николая Барнакова в числе пбедителей и призёров открытого первенства МКОУ ДО "Новоаннинской ДЮСШ по боксу.