Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Rusik Rusik
    И нехрен шастать в эту Европу и сыворотку им не давать, пусть от своей дохнутСнова потеряли до...
  • Виктор Шиховцев
    У Двинского постоянные победы по всем фронтам. Прорывы и рывки. Вот только пенсионерам на помойках это не заметно.Белоусов вместо Ч...
  • Виктор Шиховцев
    За батьку рад! А вот то, что нахожусь в оппозиции, узнал только что. Я ведь, тоже эти выборы не признал, ибо знаю тол...За что Батька выг...

Последняя надежда Евросоюза на газ испарилась: на днях им отказал Катар

Последняя надежда Евросоюза на газ испарилась: на днях им отказал Катар

А ведь у брюссельских бюрократов был готов уже целый план по захвату мирового господства… Прекрасная идея о создании единого общеевропейского механизма закупки газа сулила захват ещё одного важного рычага, который доселе находился в руках национальных государств — ведение энергетической политики… Они думали, что даже не такая и проблема покупать газ по безумный спотовым ценам, благо печатный евростанок и Европейский ЦБ — у них в руках… Так что — газ купим, промышленность — остановим, ей будет не по карману работать с такими издержками, население — разгоним на очередной локдаун, а чтобы с голоду не померли — раздадим им субсидии, для которых опять же напечатаем денег.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх