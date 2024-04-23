Тулячка отдала мошенникам полмиллиона рублей, пытаясь "аннулировать" чужие кредиты

В Зареченском районе Тулы 50-летняя женщина взяла в кредит более 500 тысяч рублей, пытаясь "аннулировать" свой кредитный потенциал под указкой телефонных мошенников, как передает пресс-служба региональной прокуратуры.
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