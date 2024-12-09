Добрый день дорогие! Захотелось котлет домашних с макаронами, да чтобы подливка была та самая вкусная.
Тот самый красный соус, который подавали к советским котлетам. Готовим просто по понятному рецепту СССР
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ural Karahanow
Две ложки муки на сковородку (без масла), калим немного до слегка бурого цвета, потом добавляем масла, сколько не жалко (можно растительное), две-три ложки томатной пасты или соуса, перемешиваем, пока не забулькает. Забулькало - доливаем любой мясной бульон, перемешиваем. Соль, перец, лаврушка - всё по вкусу. Консистенцию регулируем количеством вливаемого бульона. Это и есть та самая подливка к рубленному шницелю из заводской столовой.
Ответить
16 час.
Константин Самарин
Хотя никогда не имел отношения к общепиту, но точно знаю, что в советские столовые никогда не поставлялся ни корень петрушки. А уж о том, чтобы содержать отдельного человека, исключительно для варки соуса, не могло идти и речи. Про мадеру, или портвейн, добавляемые в столовский соус-это вообще, из области ненаучной фантастики. О наличии этих напитков в столовых можно было узнать только по красным носам поваров. 😁
Ответить
12 час.
Свежие комментарии