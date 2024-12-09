Тот самый красный соус, который подавали к советским котлетам. Готовим просто по понятному рецепту СССР

Две ложки муки на сковородку (без масла), калим немного до слегка бурого цвета, потом добавляем масла, сколько не жалко (можно растительное), две-три ложки томатной пасты или соуса, перемешиваем, пока не забулькает. Забулькало - доливаем любой мясной бульон, перемешиваем. Соль, перец, лаврушка - всё по вкусу. Консистенцию регулируем количеством вливаемого бульона. Это и есть та самая подливка к рубленному шницелю из заводской столовой.

Константин Самарин

Хотя никогда не имел отношения к общепиту, но точно знаю, что в советские столовые никогда не поставлялся ни корень петрушки. А уж о том, чтобы содержать отдельного человека, исключительно для варки соуса, не могло идти и речи. Про мадеру, или портвейн, добавляемые в столовский соус-это вообще, из области ненаучной фантастики. О наличии этих напитков в столовых можно было узнать только по красным носам поваров. 😁