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В МИД России выступили с обвинением в адрес Зеленского из-за Крыма

В МИД России выступили с обвинением в адрес Зеленского из-за Крыма

Владимир Зеленский отказывается признавать Крым территорией России из-за меркантильных интересов. С таким обвинением в адрес политика выступил представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский в разговоре с РИА Новости.

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