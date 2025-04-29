В МИД России выступили с обвинением в адрес Зеленского из-за Крыма

Владимир Зеленский отказывается признавать Крым территорией России из-за меркантильных интересов. С таким обвинением в адрес политика выступил представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский в разговоре с РИА Новости.
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