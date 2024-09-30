Группа «Днепр» уничтожила пункт управления FPV-дронами ВСУ в Запорожской области

Перед атакой была проведена наземная и воздушная разведка Бойцы группировки «Днепр» в Запорожской области ликвидировали пункт управления FPV-дронами украинской армии, сообщили в Министерстве обороны России.
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