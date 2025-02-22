Нацики, ухмыляясь в камеру, взрывают отца с детьми

Кроме России нигде это ничего не вызывает. калас же сказала, что в России мирные не гибнут. Вот и вся фашистская сущность запада. Они даже рады таким видео. Это реабилитирует преступления их дедов и отцов.

ВАРЯГ РУС

Нюрнберг 2.0? Не смейтесь над жертвами. Почему сегодня мало кто вспоминает Задачи СВО, сформулированные ГлавКомВерхом — ДЕНАЦИФИКАЦИЯ Украины. Взяли в плен таких ублюдков. А дальше что? Смертной казни нет, адвоката ему (им) предоставят и будут они плевать в потолок хоть в "Чёрном дельфине", хоть в "белом пингвине", а ещё красивее их ОБМЕНЯЮТ "ВСЕХ на ВСЕХ". А жертв этих ублюдков не воскресить.«Око за око и зуб за зуб» (Левит 24:20) Ветхий завет. Суть закона заключалась в том, чтобы наказание соответствовало содеянному — не более, не менее. Не можете таких посадить на кол ибо заругают, то НЕ БЕРИТЕ В ПЛЕН.