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Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Что они там все в ЕС могут сказать дельного для России?! Они в восторге от своей напыщенности, от дутости своих, типа...Даже не выслушал:...
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Нацики, ухмыляясь в камеру, взрывают отца с детьми

Нацики, ухмыляясь в камеру, взрывают отца с детьми

Нацики, ухмыляясь в камеру, взрывают отца с детьми Юлия СоколоваВ последние дни в Сети появились шокирующие материалы, на которых солдаты ВСУ, ухмыляясь в камеру, взрывают отца с детьми.

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Комментарии
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Алексей Русских
Кроме России нигде это ничего не вызывает. калас же сказала, что в России мирные не гибнут. Вот и вся фашистская сущность запада. Они даже рады таким видео. Это реабилитирует преступления их дедов и отцов.
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19 час.
ВАРЯГ РУС
Нюрнберг 2.0?  Не смейтесь над жертвами. Почему сегодня мало кто вспоминает Задачи СВО, сформулированные ГлавКомВерхом  — ДЕНАЦИФИКАЦИЯ Украины. Взяли в плен таких ублюдков. А дальше что? Смертной казни нет, адвоката ему (им) предоставят и будут они плевать в потолок хоть в &quot;Чёрном дельфине&quot;, хоть в &quot;белом пингвине&quot;, а ещё красивее их ОБМЕНЯЮТ &quot;ВСЕХ на ВСЕХ&quot;. А жертв этих ублюдков не воскресить.«Око за око и зуб за зуб» (Левит 24:20) Ветхий завет. Суть закона заключалась в том, чтобы наказание соответствовало содеянному — не более, не менее. Не можете таких посадить на кол ибо заругают, то НЕ БЕРИТЕ В ПЛЕН.
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7 час.
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