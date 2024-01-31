Депутат Рады Дубинский заявил, что Венгрия унизила Кулебу на встрече в Ужгороде

Подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Венгрия унизила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу на встрече с украинской делегацией в Ужгороде, передает РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канал парламентария, который ведут адвокаты.