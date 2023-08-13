Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Немножечко танцевали». Косторная показала видео свадебного танца с Куницей

Косторная и Куница поженились 12 августа. Фигуристы вместе выступают в парном катании.  «Немножечко танцевали ‍♀️ », – написала Алена в соцсети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх