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Турецкая FLO Retailing и ливанская Azadea Group могут купить сеть Decathlon в России

Турецкая FLO Retailing и ливанская Azadea Group могут купить сеть Decathlon в России

Владелец российского бизнеса Reebok, компания FLO Retailing, и собственник комплекса Dubai Mall, компания Azadea Group, названы претендентами на покупку российских магазинов французской сети Decathlon, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

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