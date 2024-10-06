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Командир корпуса «Князь Владимир» попросил отпустить Копайгородского

Командир корпуса «Князь Владимир» попросил отпустить Копайгородского

Командир добровольческого корпуса «Князь Владимир» Денис Барило обратился с просьбой освободить из следственного изолятора и поместить под его личное наблюдение бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, пишет ТАСС.

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