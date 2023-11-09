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Китай

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Ван И подчеркнул важность укрепления международного морского сотрудничества

Пекин, 8 ноября /Синьхуа/ -- Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И заявил, что Китай придерживается концепции построения морского сообщества единой судьбы и готов вместе с международным сообществом прилагать усилия к тому, чтобы все страны совместно использовали мирные, процветающие и прекрасные моря и океаны.

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