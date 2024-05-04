Стало известно, почему воду после варки яиц нельзя выливать в раковину

Воду после варки яиц нельзя выливать в раковину, ей можно найти применение, пишет портал 45.RU. В статье подчеркивается, что в скорлупе содержится много витаминов и минералов: фосфор, железо, магний и карбонат кальция.
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