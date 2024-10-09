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Большая победа! Риэлтор обеспечил мигрантов жильём по государственной поддержке. «Ура! Ура! Ура! Мы это сделали!»

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Комментарии
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Татьяна Курочкина
Да скорей всего НЕНАВИСТНИКИ☝🏻‼️Только вот ДИВУ ДАЁШЬСЯ  —  откуда и почему так ненавистны земля,вскормившая  и соотечественники,трудившиеся рядом,бок о бок....‼️‼️‼️Что ТАКОГО внушают годы ,проведённые ,казалось бы в счастье.....⁉️‼️‼️‼️😡😡😡😡😡 Или &quot;элементарная &quot; НЕПОМЕРНАЯ ЖАДНОСТЬ...
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2 час.
M_Tatiana_V
Скорее всего риэлтор знала кому занести
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1 час.
Татьяна Курочкина
Только один вопрос  –  как народу то ПРОТИВОССТОЯТЬ ЭТОЙ ЭКСПАНСИИ ‼️ Ведь ЗАРЕФОРМИРОВАННОЕ  поколение ничем кроме инета не интересуется....(вот если только разом &quot;вырубить&quot; инет...🤔)Но не факт ,что их &quot;праведный гнев падёт на этих &quot;реформаторов&quot;).Некому как в 17-м отстаивать интересы Земли Русской....🤷
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1 час.

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