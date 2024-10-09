Avia.pro - СМИ Когда Наталья Перфилова, риэлтор из Саратова, радостно отрапортовала в своём ВК-аккаунте о новом успехе, она явно не ожидала, что это станет началом её личной восточной трагикомедии.
Большая победа! Риэлтор обеспечил мигрантов жильём по государственной поддержке. «Ура! Ура! Ура! Мы это сделали!»
Комментарии
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Татьяна Курочкина
Да скорей всего НЕНАВИСТНИКИ☝🏻‼️Только вот ДИВУ ДАЁШЬСЯ — откуда и почему так ненавистны земля,вскормившая и соотечественники,трудившиеся рядом,бок о бок....‼️‼️‼️Что ТАКОГО внушают годы ,проведённые ,казалось бы в счастье.....⁉️‼️‼️‼️😡😡😡😡😡 Или "элементарная " НЕПОМЕРНАЯ ЖАДНОСТЬ...
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2 час.
M_Tatiana_V
Скорее всего риэлтор знала кому занести
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1 час.
Татьяна Курочкина
Только один вопрос – как народу то ПРОТИВОССТОЯТЬ ЭТОЙ ЭКСПАНСИИ ‼️ Ведь ЗАРЕФОРМИРОВАННОЕ поколение ничем кроме инета не интересуется....(вот если только разом "вырубить" инет...🤔)Но не факт ,что их "праведный гнев падёт на этих "реформаторов").Некому как в 17-м отстаивать интересы Земли Русской....🤷
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1 час.
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