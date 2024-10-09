Большая победа! Риэлтор обеспечил мигрантов жильём по государственной поддержке. «Ура! Ура! Ура! Мы это сделали!»

Да скорей всего НЕНАВИСТНИКИ☝🏻‼️Только вот ДИВУ ДАЁШЬСЯ — откуда и почему так ненавистны земля,вскормившая и соотечественники,трудившиеся рядом,бок о бок....‼️‼️‼️Что ТАКОГО внушают годы ,проведённые ,казалось бы в счастье.....⁉️‼️‼️‼️😡😡😡😡😡 Или "элементарная " НЕПОМЕРНАЯ ЖАДНОСТЬ...

Татьяна Курочкина

Только один вопрос – как народу то ПРОТИВОССТОЯТЬ ЭТОЙ ЭКСПАНСИИ ‼️ Ведь ЗАРЕФОРМИРОВАННОЕ поколение ничем кроме инета не интересуется....(вот если только разом "вырубить" инет...🤔)Но не факт ,что их "праведный гнев падёт на этих "реформаторов").Некому как в 17-м отстаивать интересы Земли Русской....🤷