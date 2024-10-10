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Петербургский дневник

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Порядка 15 молодых петербуржцев обретут зрение благодаря операции в День зрения

Порядка 15 молодых петербуржцев обретут зрение благодаря операции в День зрения

Будут работать 5 офтальмохирургов, в числе которых 3 кандидата медицинских наук В День зрения, 10 октября, в Санкт-Петербурге пройдет специальный операционный день для 15 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, страдающих от крайних степеней близорукости или дальнозоркости.

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