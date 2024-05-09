Игрок "Баварии" де Лигт заявил, что арбитр признал ошибку в матче ЛЧ с "Реалом"

Защитник "Баварии" Маттейс де Лигт заявил, что линейный арбитр, из-за которого был отменен забитый мяч мюнхенского клуба на последних минутах полуфинального матча Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", признал свою ошибку.
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