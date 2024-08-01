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Эпопея с маршрутчиком-альтруистом: почему русские платят, а "братья и сёстры" - нет?

Эпопея с маршрутчиком-альтруистом: почему русские платят, а "братья и сёстры" - нет?

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин — один из немногих, конечно, вместе с его подчиненными, кто в органах власти РФ последовательно и планомерно продвигает меры по наведению порядка в реально слишком либеральной, а в чем-то и попустительской, российской миграционной политике.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
В некоторых регионах давно уже запрещают мигрантам управлять городским транспортом. Вообще водители городского транспорта обязательно все должны приниматься на работу после сдачи экзамена на знание русского языка на уровне школьного учителя русского языка и на знание города на уровне квалифицированного экскурсовода. Ну и обязательной причиной для депортации мигранта (с гражданством или без) должны стать словесные угрозы, унижение и пренебрежение высказанные в адрес местного населения.
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7 час.
Люка
потом пусть не удивляются что русские умы сбежали за границу.. а тут остались &quot;ценные специалисты&quot;- копай-ломай . это ваших рук дело,дорогие чиновники
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7 час.
O
Olga
Мигранты не должны работать водителями в общественном транспорте. Они в принципе не должны садиться за руль в России. Нас убеждают, что они работать на стройках приехали, разве не так? Как можно этим погонщикам ослов доверять перевозку людей?!! Это же огромный риск для жизни российских граждан. Вспомните автобус в Петербурге и другие случаи! Нашим жителям остаётся только одно: увидев мигранта за рулём, не садиться в этот автобус, маршрутку, такси. Где гарантия, что права такой водитель не купил вместе с гражданством?
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7 час.

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