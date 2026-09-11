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Нижегородская правда

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Какие деревья и кустарники украсят сад в золотую осень

Какие деревья и кустарники украсят сад в золотую осень

Осень своей пёстрой красотой завораживает поэтов. Есенин сравнивал её с рыжей кобылой, Тютчев называл дивной порой, а Пушкин – очей очарованьем.

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