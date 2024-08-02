Миэко Каваками «Летние истории»: новый голос в японской литературе

Миэко Каваками — современная японская романистка, любимица Харуки Мураками. В книге «Летние истории», выходящей в издательстве «Синдбад» в переводе Марии Прохоровой, писательница размышляет над актуальными проблемами — что значит быть женщиной сегодня, о репродуктивной функции, одиночестве и социальных барьерах, которые необходимо преодолеть на пути к цели.
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