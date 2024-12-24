Минприроды: собственники затонувших танкеров сами поднимут их со дна Керченского пролива

Минприроды: собственники затонувших танкеров сами поднимут их со дна Керченского проливаСобственники потерпевших в Керченском проливе крушение танкеров возьмут на себя ответственность по их подъёму и утилизации.
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