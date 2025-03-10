Алтай оказался в конце рейтинга регионов по уровню безработицы

В крае среднее время поиска работы составляет почти полгода Алтайский край занял 72-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по уровню безработицы, а Республика Алтай – на 81-м, сообщает РИА Новости.
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