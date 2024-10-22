В Крыму ФСБ задержала мужчину, который сотрудничал с СБУ

Вторник, 22 октября. «Крым 24».В Крыму сотрудники ФСБ задержали 51-летнего мужчину, который подозревается в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
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