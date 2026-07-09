В Нижнем Новгороде 9 июля воздух прогреется до +27°С

В четверг, 9 июля, в столице Приволжья установится комфортная летняя погода без осадков. Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», температурный фон продолжит повышаться, а небо останется преимущественно ясным.
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