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Царьград

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В Нижнем Новгороде 9 июля воздух прогреется до +27°С

В Нижнем Новгороде 9 июля воздух прогреется до +27°С

В четверг, 9 июля, в столице Приволжья установится комфортная летняя погода без осадков. Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», температурный фон продолжит повышаться, а небо останется преимущественно ясным.

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