´Согреем детские сердца´.

С 1 декабря 2023-31 января 2024 пройдет благотворительный Марафон, который призван оказать материальную помощь нуждающимся детям: сиротам, находящимся под опекой, инвалидам, больным детям, и подарить радость Новогоднего праздника.
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