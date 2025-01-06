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Реальный брак и легальная работа обязательны: что меняется в жизни мигрантов

Реальный брак и легальная работа обязательны: что меняется в жизни мигрантов

Реальный брак и легальная работа обязательны: что меняется в жизни мигрантов Евгения КомароваМного что изменится в жизни мигрантов в 2025 году – ранее принятые законодательные инициативы требуют, чтобы работа была легальной, а жена – не фиктивной.

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