Важная задача: Путин акцентировал внимание на создании условий для самореализации участников СВО

МОСКВА, 27 мая, ФедералПресс. Правительство страны активно работает над созданием условий для самореализации участников специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».
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