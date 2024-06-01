"Непослушник 3", богатыри и Де Ниро. Что покажут в российских кинотеатрах в июне?

В июне на больших экранах можно будет посмотреть историческую драму с Джудом Лоу и Алисией Викандер, фильм с Робертом Де Ниро, а также нового "Непослушника" и очередных "Трех богатырей" Июнь в кино обычно время затишья, когда основной интерес представляют летние голливудские блокбастеры.