Источник: Тарасову вновь госпитализировали

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову вновь госпитализировали. «Несколько дней назад Татьяну Анатольевну госпитализировали вновь.
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