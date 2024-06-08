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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов о «ПСЖ»: «Новости все видят. Пока нет официальной информации, все остается слухами»

– Ты игнорируешь слухи про «ПСЖ», но Кафанов уже подтверждал твой переход. – Виталий Витальевич просто очень рад, ему хочется, чтобы это случилось.

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