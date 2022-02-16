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Telegraph: Отступные за принца Эндрю по делу об изнасиловании заплатит королева Британии

Telegraph: Отступные за принца Эндрю по делу об изнасиловании заплатит королева Британии

Сумма мирового соглашения герцога Йоркского, британского принца Эндрю и Вирджинии Джуфре, которая обвиняет его в изнасиловании, составит $16,2 млн, передает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

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