В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотников над восемью регионами России

Попытки атак были предприняты в период с 23:00 субботы до 07:30 воскресенья. В ведомстве уточнили, что минувшей ночью 61 дрон был уничтожен над Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областями, Московским регионом и полуостровом Крым.