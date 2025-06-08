В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотников над восемью регионами России

Попытки атак были предприняты в период с 23:00 субботы до 07:30 воскресенья. В ведомстве уточнили, что минувшей ночью 61 дрон был уничтожен над Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областями, Московским регионом и полуостровом Крым.
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