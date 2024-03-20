Надаль заявился на грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло

Следующую попытку вернуться в АТР-тур Рафаэль Надаль предпримет в Монако в начале апреля. 37-летний испанец значится в опубликованном предварительном списке участников «Мастерса» в Монте-Карло – первого в этом году крупного турнира на грунтовых кортах, который пройдет с 7 по 14 апреля.