Почему наши миллионеры так плохо играют в футбол

Театр абсурдаСпортПочему наши миллионеры так плохо играют в футбол Умный татарин Сборная России по футболу вылетает из своей группы, проиграв Дании с разгромным счётом.Вернуться к статье125НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьradiofree RFЗажрались!Ppenoplast05Когда у них будет зарплата 1 МРОТ и премия за каждый гол, пусть набирают свои деньги, тогда может быть и начнут играть, а пока платят за то, что они просто есть толку не стоит и ждатьАлександр ТарасовПора всю эту публику гнать, не ужели В России не набрать хороших молодых ребят которые играют в футбол, которые ещё не успели зажраться....SSSasha Sokolovты сам то куда---в тренеры или в ворота?,трепло пустое)))АНГЕЛ АНГЕЛЗажрались.... Пора разогнать их давно, прекратить спонсировать, пусть сами зарабатывают на свои базы, стадионы и т.д. А то просто халява сэр.... А как известно сытому не будет ни когда шевелится.... Не устраивает пусть валят, пацаны дворовые куда лучше их играют и задницы им надерут бесплатно....SSSasha Sokolovвсе соответствует,и уровень денег и уровень футбола,не войтеВОВиктор ОкуневА зачем бегать, денежки-то идут...olga gordeeva (Кожемякина)Пока не наведут соответствие между игрой и зарплатой, побед нечего ждать! Должен быть минимам из государственной казны, а дальше футболисты должны начать зарабатывать своей игрой, своим профессионализмом. Высокую оплату за малочегоделание кто-то из предательских побуждений придумал. У футболистов нет никакого стимула побеждать, чувство патриотизма у них давно отсутствует. Это не личности, а товар, который можно купить, перекупить, продать.петр камВыиграл-получи денежку,проиграл-отдай и получи зведюлей.Все просто.AIAlex ImenДело в том, что футбол превратился в безнес, покупают- продают игроков,тренеров. Кто-то имеет на этом миллиарды. Как же отказаться от бюджетных денег, от халявы!AIAlex ImenБизнесСергей МаликовОднозначно, зарплаты должны соответствовать результатам! При сегодняшнем необоснованно высоком финансировании спортсменов у нас никогда не будет высоких результатов! Военные защищают Родину, рискуя и жертвуя жизнью, даже не мечтают о четверти таких зарплат! А эти ленивые бездари могут только в кабаках себя проявлять!Комментировать
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